ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಸಮಯದವಿದು: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 8:27 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು LPG ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಜನರು ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒತ್ತಡದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬರ್ನರ್ ವೆಂಟ್ಗಳು ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಬೇಯಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ, ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪರ್ಯಾಯಗಳೇನು?:
- ಆಧುನಿಕ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ, ಮರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
- ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್: ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
- ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್: ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದು.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ: ಇದು ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು.
- ಅತಿಗೆಂಪು ಒಲೆ: ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, LPG ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. LPGಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪೂರಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ, ಅಡುಗೆಯವರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ
- ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ