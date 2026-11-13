ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ: ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ನೋಡಿ.
Published : November 13, 2026 at 8:40 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿತನ, ಆತಂಕ, ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಪೋಷಕರು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಕೆಲವರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ (ಪೋಷಕರು) ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರೇ ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಾರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬೇಡ: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾನಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಡುವ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ: ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ, ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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