ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 12:50 PM IST
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕು, ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಹಾಗು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಕೂದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಶೀರ್ಷಾಸನ, ಉತ್ತಾನಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ ಹಾಗೂ ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಧೋ ಮುಖ ಸ್ವನಾಸನ: ಅಧೋ ಮುಖ ಸ್ವನಾಸನವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ: ಸರ್ವಾಂಗಾಸನವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನವು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಜ್ರಾಸನ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಈ ಸರಳ ಯೋಗ ಭಂಗಿಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹವು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಜ್ರಾಸನವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಾಸನ: ಬಾಲಾಸನವು ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ, ದಣಿವು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಗಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವು ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಭಾಗವು ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಾಸನವು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿರ್ಶಾಸನ: ಶಿರ್ಶಾಸನವು ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಯೋಗ ಭಂಗಿಯಾಗಿದೆ. ತಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಗಲು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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