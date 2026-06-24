ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು! ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ, ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ, ಅದ್ಭುತ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 1:16 PM IST
ನಿಸರ್ಗಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮಳೆಹನಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಹಸಿರು, ಜಲಪಾತಗಳ ಹಿತವಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ತಾಜಾತನ ಮೈ,ಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಇವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಲಯಗಳಿವೆ.
ಕೇರಳದ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ: ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸರೋವರ, ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಅನುಭವವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನ ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಜಿರಂಗ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳಿಗೆ (ಘೇಂಡಾಮೃಗ) ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ: ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಮೈಮನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಾಣ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಮದಫಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಚಾರಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
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