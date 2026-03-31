ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗಾಸನಗಳು
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 31, 2026 at 6:50 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದೆದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ನಿರಂತರ ಓಟದಲ್ಲೇ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಓಟದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO)ಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.28 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶ. ಔಷಧಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಬಾಲಾಸನ: ನಮ್ಮ ದೇಹ ದಣಿದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಲುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಭಂಗಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಾಚಬಹುದು. ಈ ಭಂಗಿ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಸನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ: ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತೊಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
3. ಸೇತು ಬಂಧನಾಸನ: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಈ ಭಂಗಿಯು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಈ ಭಂಗಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ವಿರಾಸನ: ವೀರಾಸನವು ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಭಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
5. ಶವಾಸನ: ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ಭಂಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನವು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಈ ಐದು ಯೋಗ ಆಸನಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಪುನರ್ಯೌವನದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಯೋಗ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೇಹ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
- ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು!
- ಏನಿದು 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್'? ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?; ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳಿವು!
- ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?