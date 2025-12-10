ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿವು: ಚಳಿ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮೈಮನ ರೋಮಾಂಚನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 10, 2025 at 8:11 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೋಗದವರಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಮಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಈ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಂಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಾಣವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಂಪಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಊಟ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸುಂದರಮಯ ತಾಣ ಊಟಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಊಟಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಟೀ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನಾಲಿ: ಮನಾಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಂಬಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಸೋಲಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ, ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಣಿವೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ, ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕನಸಿನ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಸ್ತದವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾರಣಾಸಿ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಾರಣಾಸಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ಘಾಟ್ಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
