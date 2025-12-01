ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗಮಸೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿವು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ಯೂರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಋತುವೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಮ, ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ತಾಣಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಇನ್ನೂ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೆ 2025 ವರ್ಷವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶೀಘ್ರವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬವರರೊಂದಿಗೆ ಟೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಋತುವೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಮ, ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ತಾಣಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸುಂದರಮಯ ತಾಣ ಮನಾಲಿ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕಣಿವೆಗಳು, ಹಿಮನದಿಗಳ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ವಯಸ್ಕರು ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆನಂದಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯ ಹಿಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮರದ ಕೆಫೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸವಿಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾನ್ ಉತ್ಸವವು ಅದ್ಧೂರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುಭವವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಋಷಿಕೇಶ್: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಆರತಿಯ ಹೊಳಪು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿಹಾರವು ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈಟ್ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ವರ್ಷಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಜೈಪುರ: ನೀವು ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೈಪುರದ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾ ಮಹಲ್ನ ಮುಂದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಗೋಡೆಗಳು, ಚೌಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲ ಮೇಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಬೆಸ್ಟ್: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಹಾರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗೋವಾ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ, ಕೋಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಬೊಗ್ಮಾಲೊದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ವಿಹಾರಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
