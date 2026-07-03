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ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನವವಿವಾಹಿತರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವು

ನವದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES HEALTHY MARRIED LIFE ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 3, 2026 at 4:40 PM IST

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ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲಾವಿದ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನವ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನಂತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆಯಂತೆಯೇ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES HEALTHY MARRIED LIFE ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ:

ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು: ತಜ್ಞರು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಜಿಸುವುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಬಜೆಟ್, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಣಕಾಸು ಚರ್ಚೆಯ ದಿನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು: ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರವು ಎರಡೂ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ: ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES HEALTHY MARRIED LIFE ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ: ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ, ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿ: ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಬಹುಶಃ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ದಿನ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮೋಜಿನ ಭೋಜನ ಆನಂದಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES HEALTHY MARRIED LIFE ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ರಚಿಸಿ: ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ವೃತ್ತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಾದಗಳಾಗಿ ಅವು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES HEALTHY MARRIED LIFE ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ನೆಗಳು: ನಿತ್ಯ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯು ಬಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೇ, ಸಂಬಂಧವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಗಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ನೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು, ಸಹಕರಿಸುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

FIRST THINGS TO BUY AFTER MARRIAGE
ESSENTIAL TIPS FOR NEW COUPLES
HEALTHY MARRIED LIFE
ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
TIPS FOR HEALTHY MARRIED LIFE

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