ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೊಂದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 1:55 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ದಿನಚರಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ಮಂದವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಕ್ರೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ಅನೇಕರು ಋತುಮಾನ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪದೇ ಪದೆ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ಬೆವರು, ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅತಿಯಾದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಆದರೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು:
- ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ತಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಲು 'ಮಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ವಾಟರ್' ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಒಣಗದಂತೆ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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