ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೈಪುರದ ಧಾರವ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಿಶಿ ಧಂಜಲ್.
Published : August 26, 2026 at 4:15 PM IST
ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಪನವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಲಿಯುವವರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧತೆಯವರೆಗೆ ಹಾದಿ: ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು.
ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅನುಭವ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈಗ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಘನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು 6ಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಹಯೋಗ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂವಹನ, ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಜ್ಞಾನವು ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತೆಯೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಗೌರವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದು. ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಯುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶಾಲಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದರ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆವರಣವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವ.
ಈ ಅನುಭವವು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅವರು ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೇ? ಅಂತಹ ಶಾಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯು ಅದರ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
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