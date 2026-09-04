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ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ?: ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು!

ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡಗ - ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

RELATIONSHIP TIPS RELATIONSHIP MISTAKES DATING MISTAKES HURT RELATIONSHIP ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ
ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2026 at 8:13 PM IST

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ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿ ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಸರಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

RELATIONSHIP TIPS RELATIONSHIP MISTAKES DATING MISTAKES HURT RELATIONSHIP ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ
ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರಿಗಳು, ಜೀವನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ, ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

RELATIONSHIP TIPS RELATIONSHIP MISTAKES DATING MISTAKES HURT RELATIONSHIP ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ
ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವು ವಿಶಿಷ್ಟ: ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇತರರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರರನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು?: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು, ವಿಷಯಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನಚರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಘಟನೆಯ ನೋವನ್ನು ದಾಟಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾದರೂ, ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಘಟನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಜೀವನ ಗುರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಎಚ್ಚರದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೇ ದಂಪತಿಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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DATING MISTAKES HURT RELATIONSHIP
ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ
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