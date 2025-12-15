ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ಲಾಭ: ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : December 15, 2025 at 6:55 PM IST
ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗೆಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ: ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಾಸನೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಳಸಿದ ಒಣ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಕಪ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳಂತಹ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪು: ಕೆಲವು ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಈ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಉತ್ತೇಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ಬಳಿಕ ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ರೀತಿ ಬಳಸಿ: ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
