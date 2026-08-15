ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ: ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಸಂಕೀರ್ಣ ಬೀದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಹಲವಾರು ಛೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 3:51 PM IST
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಓಣಿಗಳು, ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಾದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಅಂಶವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 60ರಲ್ಲಿ 1ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು 100ರಲ್ಲಿ 1ಮಾತ್ರ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ಅನೇಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಛೇದಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅವರ ಮೆದುಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅದ್ಭುತ: ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು 'ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ('ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಷೆ'ಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ). ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೆದುಳಿನ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬರು 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರದ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಚಾಲಕರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಲಕರ ಮೆದುಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ?: ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜಕರಂತಹ ನಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಛೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗಳು 'ಅರಿವಿನ ಮೀಸಲು' ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಇವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮೆದುಳನ್ನು ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು:
- GPS ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಪೇಪರ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ Google ನಕ್ಷೆಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವಂತೆಯೇ, ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಈ 'ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಯಾಮ' ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಮೆದುಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.bmj.com/content/387/bmj-2024-082194
- https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(12)70191-6/abstract
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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