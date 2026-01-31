ETV Bharat / lifestyle

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಂತರ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹುದುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಜನರು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ಟು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅನೇಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಯಾವ ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ಜನರು ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸದೆಯೇ ತ್ವರಿತ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಮೃದು, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಸಿಪಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಬಾಂಬೆ ರವೆ (Getty Images)

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಮೊಸರು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಬಾಂಬೆ ರವೆ (Getty Images)

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
  • 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಮೊಸರು (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ.
  • ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದೀಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇಡ್ಲಿಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ.
  • ಈ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಯು ನೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
AGI IDLI FINGER MILLET IDLI MAKING IDLI RECIPES ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
  2. ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ
  3. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ': ಸ್ವೀಟ್​ ಪ್ರಿಯರ ದಿಲ್ ಖುಷ್!
  4. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಖಿಚಡಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ!
  5. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

RAGI IDLI
FINGER MILLET IDLI MAKING
IDLI RECIPES
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
RAGI IDLI RECIPES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.