ಉಪ್ಪು ಅಡುಗೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ 4 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
Published : July 31, 2026 at 10:15 AM IST
ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಆಳವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸದು. ಹಾಗಂತ, ಉಪ್ಪಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಭರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಜಿಡ್ಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು, ಇರುವೆಗಳ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ: ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್, ಕಪ್ಪು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಧಿತ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಮಾರಿ, ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಬಹುದು.
2. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕಲೆಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಠಮಾರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
3. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬೆಸ್ಟ್: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇರುವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ: ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಊತವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಲು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೇಹದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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