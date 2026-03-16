ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 16, 2026 at 9:34 PM IST
ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಸಾಬುದಾನಿ, ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು - 1 (ಅಂದಾಜು 250 ಗ್ರಾಂ)
- ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು) - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಬುದಾನಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
- ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 100 ಗ್ರಾಂ
- ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಅದೇ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕರ್ಬೂಜದ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ತಿರುಳಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಉಳಿದ ತಿರುಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು (ಸಬ್ಜಾ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಿ.
- ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಬುದಾನಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಜರಡಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಸಿಯಿರಿ.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ. 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ತಯಾರಾದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿಕಾರಕವನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಬುದಾನಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಪಾನೀಯವು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಯಾರಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಈಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
