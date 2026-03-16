ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ

ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

MUSKMELON JUICE super MUSKMELON JUICE SIMPLE JUICE RECIPES ಕರ್ಬೂಜದ ಜ್ಯೂಸ್
ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 16, 2026 at 9:34 PM IST

ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಸಾಬುದಾನಿ, ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಜ್ಯೂಸ್​​ನ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್​ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕರ್ಬೂಜ (Getty Images)

ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು - 1 (ಅಂದಾಜು 250 ಗ್ರಾಂ)
  • ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು) - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಬುದಾನಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
  • ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 100 ಗ್ರಾಂ
  • ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸಾಬೂದಾನಿ (Getty Images)

ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್​ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್​ನಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಅದೇ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕರ್ಬೂಜದ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ತಿರುಳಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಉಳಿದ ತಿರುಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು (ಸಬ್ಜಾ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಿ.
  • ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಬುದಾನಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಜರಡಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಸಿಯಿರಿ.
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ (Getty Images)
  • ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ. 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ತಯಾರಾದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
  • ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿಕಾರಕವನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು (Getty Images)
  • ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಬುದಾನಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಪಾನೀಯವು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಯಾರಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಈ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್​ನ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಈಗ ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

  1. ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ: ಬಾಯಿಗೆ ಸಖತ್​ ಹಿತ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ!
  2. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  4. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ': ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
  5. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ': ಬಣ್ಣದಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೂ ನೀಡುವ ಸ್ಟೀಟ್

