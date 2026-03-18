ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

BEST JUICE FOR SUMMER SUGARCANE JUICE WATERMELON JUICE ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 18, 2026 at 4:38 PM IST

4 Min Read
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದು. ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು) ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರದಾನಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

BEST JUICE FOR SUMMER SUGARCANE JUICE WATERMELON JUICE ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ (Getty Images)

ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?: ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN) ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ಶೇ.90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕೋಪೀನ್ - ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾನೀಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BEST JUICE FOR SUMMER SUGARCANE JUICE WATERMELON JUICE ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ (Getty Images)

ಯಾರು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?: ದೇಹದ ತಂಪಾಗುವಿಕೆ, ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಾನೀಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಎರಡು ಪಾನೀಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪುನರ್​ಯೌವನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ತ್ವರಿತ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊರಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

BEST JUICE FOR SUMMER SUGARCANE JUICE WATERMELON JUICE ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ದೇಹದೊಳಗಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚರ್ಮವು ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

BEST JUICE FOR SUMMER SUGARCANE JUICE WATERMELON JUICE ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ Vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ (Getty Images)

ಈ ಜ್ಯೂಸ್​ಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು - ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್
  2. ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ'
  3. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕೇ? ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಮಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?
  4. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸುವುದು ಏಕೆ? ತಜ್ಞರ ಮಾತು
  5. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಕಠಿಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸವಾಲುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  6. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ತಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

