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ಉಕ್ಕಿನ Vs ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ: ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಆಹಾರದೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಉಕ್ಕಿನ Vs ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2026 at 6:16 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಕಡಾಯಿ' ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಸಾರು ಮತ್ತು ಕರಿಯುವ ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಸೀಸನಿಂಗ್ (ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ 'ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್' (ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ) ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಎತ್ತಿಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿ: ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದವು. ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹವು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದವು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದವು. ಕಬ್ಬಿಣದಂತಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರುವಂತಹವು) ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್' (ದಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ)ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಬ್ಬಿಣದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಹಾರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುಲಭತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಶಾಖದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಇವುಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣ, 'ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್' (cast iron) ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿ: ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಮ್ಲೀಯ (ಹುಳಿ) ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವು ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ತ್ವರಿತ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಗಳು ಎರಡೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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STEEL VS IRON WOK
STEEL WOK
IRON WOK
ಉಕ್ಕಿನ VS ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ
IS IRON OR STEEL BETTER FOR COOKING

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