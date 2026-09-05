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ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ 'ಸ್ಟೇಕೇಶನ್' ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟೇಕೇಶನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಟ್ರೆಂಡ್​ ತ್ವರಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ವೆಕೇಶನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

STAYCATION VS VACATION Staycation benefits VACATION benefits ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್
ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 5, 2026 at 5:54 PM IST

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ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಗರಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟೇಕೇಶನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ತ್ವರಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನ ಸಮತೋಲನದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ ಜನರು ಸ್ಟೇಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕೇಶನ್ (ರಜೆ) ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡರ ಗುರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

STAYCATION VS VACATION Staycation benefits VACATION benefits ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್
ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿರಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೆಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಏನಿದು? ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

STAYCATION VS VACATION Staycation benefits VACATION benefits ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್
ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:

  1. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು.
  3. ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದು.
  4. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವೆಕೇಶನ್ ಏನಿದು? ವೆಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ರಜೆ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು. ಪ್ರಯಾಣ, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

STAYCATION VS VACATION Staycation benefits VACATION benefits ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್
ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ Vs ವೆಕೇಶನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೆಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್:

  1. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
  2. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಹೊಸ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  3. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೀಮಿತ ರಜೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೆಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

  • ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
  • ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ರಜೆ ಇದ್ದರೆ ವೆಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
  • ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
  • ನಿಮಗೆ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಉತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ವೆಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಎರಡೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೀಮಿತ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವೆಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

STAYCATION VS VACATION
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ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ VS ವೆಕೇಶನ್
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