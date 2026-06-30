ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : June 30, 2026 at 9:36 AM IST
ಅನೇಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳ ಭಾರವಾದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕರು ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ 'ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನೋವುರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 10 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು: ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಇದು ಸೊಂಟ, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅಥವಾ ನೆಲದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ಅಪ್ಸ್: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು. ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಾಲಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹಾಗೂ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ಸ್: ಬಕೆಟ್, ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಸಿ ಚೀಲಗಳಂತಹ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಲು ಬಾಗುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೀಲು ಹಾಕುವುದು (ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು) ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು, ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ತೋಳು, ಎದೆ ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಲೈನಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಇಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ತೂಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದು ಸೇರಿದೆ ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನು, ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೇರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ನೋಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್: ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಭುಜದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ: ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ತೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಿಡಿತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್: ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳು, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಕುಳಿತಾಗ ನೇರವಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಸಮತೋಲನ: ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮತೋಲನವು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಜಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಮವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ & ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ದ್ವಿಗುಣ!
- ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಅವು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
- ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಲಕ್ಷಣ & ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ದವಡೆ, ಭುಜ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ; ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು!