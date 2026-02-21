ETV Bharat / lifestyle

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪಾಸ್ತಾ: ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್​ ಬಾಕ್ಸ್​​ಗೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಬಹುದು!

ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪಾಸ್ತಾ

spicy-pasta-in-cooker-and-how-to-make-tasty-and-spicy-pasta-in-cook
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪಾಸ್ತಾ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಯಸ್ಕರರು ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಸ್ತಾ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಸಹ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.

ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್​ ಗಿಂತ ಅದ್ಬುತವಾದ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಪಾಸ್ತಾ
ಪಾಸ್ತಾ (Getty Images)

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

  • ಪಾಸ್ತಾ - 2 ಕಪ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಚಮಚ
  • ಬೆಣ್ಣೆ ತುಂಡುಗಳು - 4
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 5
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 3
  • ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 1
  • ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 1
  • ಸಿಹಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಳುಗಳು - 1 ಕಪ್
  • ಟೊಮೆಟೊ - 4
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ಚಮಚ
  • ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
  • ಏಕದಳ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
  • ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ - ¼ ಕಪ್
  • ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು - 1 ಚಮಚ
  • ಓರೆಗಾನೊ - 1 ಚಮಚ
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು - ½ ಚಮಚ

ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

how-to-make-tasty-and-spicy-pasta-in-cooker
ಬೆಣ್ಣೆ (Getty Images)
  • ಮೊದಲು, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಡಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ನಂತರ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಪಾಸ್ತಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಕೊನೆಗೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಓರೆಗಾನೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಮುಚ್ಚಿ, ಅದನ್ನು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಿಳ್ಳೆ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ಪಾಸ್ತಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ

ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (Getty Images)
  • ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾಸ್ತಾ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಸ್ತಾ ಕಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಹಾಕಿ.
  • ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಟೊಮೆಟೊ
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸೂಪರ್ ರಸಮಲೈ: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!

ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್​ ಆಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಜಾ!

ಸ್ವೀಟ್​ ಶಾಪ್​ ಶೈಲಿಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ!

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ: ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್!

TAGGED:

SPICY PASTA IN COOKER
HOW TO MAKE PASTA IN COOKER
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಸ್ತಾ
TASTY AND SPICY PASTA IN COOKER
TASTY AND SPICY PASTA IN COOKER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.