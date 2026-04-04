ಸ್ಪೈಸಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ: ಸಾಫ್ಟ್ ಪೀಸ್​, ರಸಭರಿತ ಗ್ರೇವಿ

ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಾನ್​ವೆಜ್​ ರೆಸಿಪಿ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SPICEY MUTTON CURRY NONVEG RECIPES TASTY MUTTON CURRY SUPER TASTY MUTTON RECIPE
ಮಟನ್ ಕರಿ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 4, 2026 at 8:14 PM IST

ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಾನ್​ವೆಜ್​ ರೆಸಿಪಿ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಮಟನ್ ಕರಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಮಟನ್ - 750 ಗ್ರಾಂ
  • ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 2
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - 1 ಚಿಗುರು
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 3
  • ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಒಂದು ಹಿಡಿ
ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ (Getty Images)

ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ತುರಿದ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶಾ ಜೀರಾ (ಕ್ಯಾರೆವೇ ಬೀಜಗಳು) - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 2 ಇಂಚು
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 4
  • ಲವಂಗ - 4
  • ಜಾಯಿಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ತುಂಡು
  • ಜಾಪತ್ರಿ - 1
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಮಟನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಮಸಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಕರಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಸಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ.
  • ಅದರೊಳಗೆ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಶಾಹಿ ಜೀರಾ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಗಳು, ಲವಂಗ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜಾಪತ್ರಿ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಮಸಾಲೆ (Getty Images)
  • ಉರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಹುರಿಯುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಟನ್​ ಪೀಸ್​ಗಳು (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮುಂದೆ, ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಮಟನ್ ಕರಿ (Getty Images)
  • ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ರೇವಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಾಂಸವು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಬೇಯುವವರೆಗೆ.
  • ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮಾಂಸವು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ರುಚಿ ನೋಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಡಲು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಗಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.


