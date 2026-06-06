ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ: ದೇಶದ ನಗರ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ರಾತ್ರಿಜೀವನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಗರಗಳು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 24*7 ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಗರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 6, 2026 at 12:28 PM IST
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯ. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರವೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು, 24*7 ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ನಗರಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್ನ ಶಿಬುಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಂಜುಕು ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಾತ್ರಿಯೂ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಶಿಬುಯಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗಂಟೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪಬ್ಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್: ಯುಎಸ್ಎಯ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ನಗರವು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಗರವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದು ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಈ ಥಾಯ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅನುಭವ, ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಸ್ಕಾಂತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬೀದಿ ಆಹಾರ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬಾರ್ಗಳು, ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬರ್ಲಿನ್: ಈ ಜರ್ಮನ್ ನಗರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲಿನ್ನ ಟೆಕ್ನೋ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ದೃಶ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ: ಹಲವರಿಗೆ ದುಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗಲೇ ಚಿನ್ನ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರವು ಗಡಿಯಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಬೈ ಫೌಂಟೇನ್ ಶೋ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪಬ್ಗಳಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮುಂಬೈ, ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರಿಸದ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾಧ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೋಮಾಂಚಕ ರಾತ್ರಿಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್: ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಜೀವನವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಾತ್ರಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜನರು ವಿಶ್ವದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೋಜನದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ 10 ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆಯ ತಡವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ಶಾಂಘೈ: ಇದು ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾತ್ರಿದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಲಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಟವರ್ ಹಾಗೂ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಪರ್ಲ್ ಟವರ್ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರವೂ ನಗರವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಚಾಲಿತ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ನಗರವು 24*7 ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಂದರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾತ್ರಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಒಪೇರಾ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೇತುವೆ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
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