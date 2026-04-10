ಪ್ರತಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು 'ಏಷ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

WAIST CIRCUMFERENCE BELLY FAT ABDOMINAL OBESITY ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 10, 2026 at 6:28 PM IST

ನಾವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ ಕಡೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಭುಜಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. 'ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಈ ಕೊಬ್ಬು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಬು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

WAIST CIRCUMFERENCE BELLY FAT ABDOMINAL OBESITY ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಗಹಿರಂಗ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ 'ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ (ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

WAIST CIRCUMFERENCE BELLY FAT ABDOMINAL OBESITY ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಾ.ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಅಮೃತಾ ಗುಪ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟವು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆಯೇ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 'ಏಷ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ (BMI) ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅತಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

WAIST CIRCUMFERENCE BELLY FAT ABDOMINAL OBESITY ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಪಾಯ: ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ (MASLD) ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು 31.5 ಇಂಚುಗಳು) ಮೀರಿದರೆ ಅವರು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು, ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇಂದಿನಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್, ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸೊಂಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

WAIST CIRCUMFERENCE BELLY FAT ABDOMINAL OBESITY ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

