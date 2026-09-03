ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷ: ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ 'ದಲಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Daliya Sweet Recipes: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
Published : September 3, 2026 at 7:22 PM IST
Shri Krishna Janmashtami Recipes: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖ್ಯಾದಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ನೈವೇದ್ಯದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ದಲಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ದಪ್ಪ ರವಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರಳ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ದಲಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದಲಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ದಪ್ಪ ಗೋಧಿ ರವಾ- 1 ಕಪ್
ಬೆಲ್ಲ- 1 ಕಪ್
ತುಪ್ಪ- 6 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ- ಕಾಲು ಕಪ್
ಗೋಡಂಬಿ- 10
ಪಿಸ್ತಾ ಚೂರುಗಳು- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳು- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ದಲಿಯಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ದಲಿಯಾ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಜರಡಿ ಬಳಸಿ ದ್ರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸೋಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳು, ಹತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಿಸ್ತಾ ಚೂರುಗಳು, ಕಾಲು ಕಪ್ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಗೋಧಿ ರವಾ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ರವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ದಲಿಯಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಇದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೋಧಿ ರವಾ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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