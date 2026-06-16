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ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಬೇಕೇ?: ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 'ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ' ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Enter here.. HEALTHY RELATIONSHIPS LOVE RELATIONSHIP WHY PARTNER NEED SPACE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 16, 2026 at 9:04 AM IST

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ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ತತ್ವವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವು ಜೀವಮಾನದ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಇಷ್ಟಗಳು, ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Enter here.. HEALTHY RELATIONSHIPS LOVE RELATIONSHIP WHY PARTNER NEED SPACE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಒತ್ತಡವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಹ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಾಗೂ ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ: ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಶಾಪಿಂಗ್​ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Enter here.. HEALTHY RELATIONSHIPS LOVE RELATIONSHIP WHY PARTNER NEED SPACE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Enter here.. HEALTHY RELATIONSHIPS LOVE RELATIONSHIP WHY PARTNER NEED SPACE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದೊಳಗಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೂರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HEALTHY RELATIONSHIPS
LOVE RELATIONSHIP
WHY PARTNER NEED SPACE
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
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