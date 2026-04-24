ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳಿವು

ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 24, 2026 at 5:06 PM IST

ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು?: ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, 'ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜ. ಈ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಳಿದೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ?: ಮದುವೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾಲುದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಏಕೆ ಬದಿಗಿಡಬೇಕು? ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಹಠಮಾರಿತನವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮುಖ್ಯ: ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಾದ ನಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇವು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ದೋಷಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಡಲು ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

