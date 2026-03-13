ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ: ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಜನರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೇ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 2:48 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳು, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜನರು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ? ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಡುಗೆ ಇಂಧನದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊರತೆಯ ಭಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ನಿಜವಾದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾವನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಗರದ ಜನರು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತುಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿವೆ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗಳಂತೆ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೇ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗಳ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳು & ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ರಸಂನಂತಹ ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ತಿಂಡಿಗಳು, ಅಪೆಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಹು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಸ್ಟವ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು?: ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ನಂದಿತಾ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆನೆಸುವುದು.
- ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು.
- ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು.
ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂದಿತಾ ಅಯ್ಯರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
