ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು!
ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಆಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ಇವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:10 PM IST
ಆಹಾರವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರುಚಿ, ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಾರದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಜಾತ, ರುಚಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಒಳಗಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನೊಳಗಿನ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣು: ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ರುಚಿ, ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಶನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗದಿರಬಹುದು. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯ ತಾಜಾತನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಳಗಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುಳಿನ ರಚನೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇವುಗಳ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ರುಚಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಆವಕಾಡೊ: ಅವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಶನ್ ಆವಕಾಡೊದ ರುಚಿ, ರಚನೆಯ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಾಗದ ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವು ಒಣಗಬಹುದು, ತಮ್ಮ ರಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಸೇವಿಸುವಾಗ ಕಹಿ, ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಅನಾನಸ್: ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರಚನೆ, ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾನಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೇಬು: ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ಸೇಬುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಂಕಾಗಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಗರಿಗರಿತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸೇಬುಗಳು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅವುಗಳ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೇರ್ ಹಣ್ಣು: ಹಣ್ಣಾಗದ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಇವು ತಮ್ಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಗಳು: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
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