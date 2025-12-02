ETV Bharat / lifestyle

ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ!

ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

tasty and crispy dosa dosa Recipe How to make tasty dosa ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ (Getty Images)
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೇಂಗಾ, ಟೊಮೆಟೊ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸಖತ್​ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇಡ್ಲಿ ರವಾ (Getty Images)

ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಒಂದು ಕಪ್ - ಅಕ್ಕಿ
  • ಒಂದು ಕಪ್ - ಅವಲಕ್ಕಿ
  • ಒಂದು ಕಪ್ - ಚುರುಮುರಿ
  • 1/2 ಕಪ್ - ಇಡ್ಲಿ ರವಾ
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಂತ್ಯ
  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
  • 1/4 ಕಪ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್
  • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ - ಉಪ್ಪು
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಸುರಿದು ಅವು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ರಾತ್ರಿ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಎರಡು ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ.
  • ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮುಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಆದರೆ, ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಈ ದೋಸೆಗಳು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
  • ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಟೇಸ್ಟಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

