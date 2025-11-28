ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ 'ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ (Eenadu, Getty Images)
Published : November 28, 2025 at 7:00 AM IST
ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಮೊಟ್ಟೆ - ಎರಡು (ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಸಾಕು)
- ಎಣ್ಣೆ - ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
- ಬ್ರೆಡ್ಕ್ರಂಬ್ಸ್ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಿಗಾರ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ತೊಳೆದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಸಾಲೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ತಯಾರಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನಿಂದ ಲೇಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಇಡಿ. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು, ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ!
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 'ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ': ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನ್ನುವಿರಿ