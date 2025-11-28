ETV Bharat / lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ 'ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Chicken Popcorn How to make Chicken Popcorn Super tasty Chicken Popcorn ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್
ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ (Eenadu, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 28, 2025 at 7:00 AM IST

ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಬೋನ್​ಲೆಸ್​ ಚಿಕನ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಮೊಟ್ಟೆ - ಎರಡು (ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಸಾಕು)
  • ಎಣ್ಣೆ - ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಬ್ರೆಡ್‌ಕ್ರಂಬ್ಸ್ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಿಗಾರ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋನ್​ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್​ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ತೊಳೆದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಸಾಲೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪೀಸ್​ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
  • ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ತಯಾರಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್‌ನಿಂದ ಲೇಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಇಡಿ. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು, ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

