ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್: ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ!
ಬೇಸಿಗೆಯ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 6, 2026 at 4:54 PM IST
ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶರಬತ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು 'ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಾ ಶರಬತ್' ಎಂದೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶರಬತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುವಾಸನೆಯ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶರಬತ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪೀಸ್ಗಳು - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಗಳು
- ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಅಂತೆಯೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
- 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗುಲಾಬಿ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್), ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ನಂತರ, ಎರಡು ಚಮಚ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶರಬತ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಶರಬತ್ ಸವಿಯಬಹುದು.
- ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಶರಬತ್ ಕುಡಿಯುಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶರಬತ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
