ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 21, 2025 at 9:44 PM IST

3 Min Read
ಅನೇಕರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೂದಾನ ವಡಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಬೂದಾನಿ ಬಳಸಿ ಈ ವಡಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸದೆಯೇ ವಡಾಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಫಟಾಫಟ್​ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ವಡಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತಡಮಾಡದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಬೂದಾನಿ (Getty Images)

ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸಾಬೂದಾನಿ - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಶೇಂಗಾ - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಲವಂಗ- ಎರಡು
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
  • ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಎರಡು (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ)
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಈರುಳ್ಳಿ - ಎರಡು
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಆರರಿಂದ ಏಳು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (Getty Images)

ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾಬೂದಾನಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನುಣ್ಣಗೆ, ಒಣ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಶೇಂಗಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಬೇಕು, ಶೇಂಗಾ ಮೃದುವಾಗಿರದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದು, ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಅಗಲವಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿದ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ರೈಸ್, ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣ, ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಸಾಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
  • ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಡಾ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಡಾಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ (ETV Bharat)
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸದೆಯೇ ಸಾಬೂದಾನಿಯಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಪುದಿನಾ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ವಡಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಬೂದಾನಿ ಮಸಾಲ ವಡಾಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ: ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್

ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ: ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ; ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

