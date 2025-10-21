ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : October 21, 2025 at 9:44 PM IST
ಅನೇಕರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೂದಾನ ವಡಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಬೂದಾನಿ ಬಳಸಿ ಈ ವಡಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸದೆಯೇ ವಡಾಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ವಡಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತಡಮಾಡದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಸಾಬೂದಾನಿ - ಎರಡು ಕಪ್
- ಶೇಂಗಾ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಲವಂಗ- ಎರಡು
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
- ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಎರಡು (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ)
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಈರುಳ್ಳಿ - ಎರಡು
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಆರರಿಂದ ಏಳು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾಬೂದಾನಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನುಣ್ಣಗೆ, ಒಣ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಶೇಂಗಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಬೇಕು, ಶೇಂಗಾ ಮೃದುವಾಗಿರದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದು, ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ಅಗಲವಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿದ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ರೈಸ್, ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣ, ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಸಾಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಡಾ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಡಾಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸದೆಯೇ ಸಾಬೂದಾನಿಯಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ಸಾಬೂದಾನಿ ವಡಾಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಪುದಿನಾ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವಡಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಬೂದಾನಿ ಮಸಾಲ ವಡಾಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
