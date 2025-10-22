ETV Bharat / lifestyle

ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ: ಟೇಸ್ಟ್​ ಕೂಡ ಸೂಪರ್..; ಹೀಗಿದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ!

Rural style chutney Recipe: ಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat, Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 6:31 AM IST

3 Min Read
Rural style chutney Recipe: ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿಗಳ ಬದಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದುವೇ... ರುಚಿಯಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ.

ಅನೇಕರು ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದೀಗ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ (Getty Images)

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಹಿರೇಕಾಯಿ - ಕಾಲು ಕೆಜಿ
  • ತೆಳುವಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು - 1 ಸಣ್ಣ ಕಪ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 3 ರಿಂದ 4
  • ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕವಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಿರೇಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.

  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹುರಿಯುವಾಗ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ನಡುವೆ ತೆಗೆದು ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅವು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಮೊದಲು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ - ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಎರಡು
  • ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)

