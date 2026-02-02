ETV Bharat / lifestyle

ನೋಟು, ನಾಣ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಕೈ ತೊಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?

ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

BACTERIA SPREAD THROUGH CASH Wash hands after touching notes notes and coins ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
February 2, 2026

ಹಣ ನಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರೆಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಡುವ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೂಳಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಅದೃಶ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಮುಖ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ನೋಟುಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು: ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೈಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ನೋಟು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಮಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ನಾರಿನ ರಚನೆಯು ತೇವಾಂಶ, ಬೆವರು, ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಶೇ.13ರಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು, ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಕಾಗದದ ಹಣವು 'ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ ಔರೆಸ್' (ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ ಔರೆಸ್), 'ಇ-ಕೋಲಿ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಎರುಗಿನೋಸಾ' (ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಎರುಗಿನೋಸಾ) ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಔಷಧ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿವೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಣವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪದರವು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೋಟು, ನಾಣ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಡರ್ಟಿ ಮನಿ: ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸರ್ವೈವಲ್, ಅಡ್ಹೆರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಎಂದು NIH ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವು ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ನೀರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯು ಈ ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗದು ಅಗತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಅಗತ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

