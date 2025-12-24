ETV Bharat / lifestyle

ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿ & ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ 'ರವಾ ದೋಸೆ': ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ

ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ 'ರವಾ ದೋಸೆ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

hotel style Rava Dosa Recipe How to make Rava Dosa tasty crispy hotel style Rava dosa ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ದೋಸೆ
ರವಾ ದೋಸೆ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 24, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವಾ ದೋಸೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರವಾ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿ & ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ 'ರವಾ ದೋಸೆ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೊಸರು (Getty Images)

ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಬಾಂಬೆ ರವಾ (Getty Images)

ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್

ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್

ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್

ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 3/4 ಕಪ್

ಮೊಸರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್

ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2

ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಇಂಗು - 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ

ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ರವಾ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. 3/4 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಶುಂಠಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ಬಳಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೋಸೆಯಂತೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ದೋಸೆಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ.
  • ಈಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವಾ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ರವಾ ದೋಸೆ (Getty Images)
  • ಈ ರವಾ ದೋಸೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

