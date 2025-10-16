ETV Bharat / lifestyle

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ರಸಮಲೈ

Deepavali Special Recipe: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರಸಮಲೈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

DEEPAVALI 2025 SWEET RECIPES RASMALAI MAKING PROCESS ರಸಮಲೈ ರೆಸಿಪಿ
ರಸಮಲೈ ರೆಸಿಪಿ (Eenadu, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 6:01 AM IST

2 Min Read
Deepavali Special Recipe: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ, ಲಡ್ಡು, ಕಜ್ಜಾಯ, ಕಡುಬು ಹಾಗೂ ಪಾಯಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುಬಹುದು. ರಸಮಲೈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಬ್ರೆಡ್, ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರಸಮಲೈಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಎರಡು - ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳು
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ತುರಿದ ಪನೀರ್
  • ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್‌
  • ಎಂಟು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ಕಾಯಿಸಿದ ಆರಿದ ಹಾಲು
  • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ - ಹಳದಿ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ
  • ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಹಾಲಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್
  • ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ

ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಈ ರುಚಿಕರ ಸಿಹಿ ರಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಪೌಡರ್, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ತುರಿದ ಪನೀರ್, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಉಳಿದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಹಳದಿ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಪನೀರ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರಸಮಲೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

