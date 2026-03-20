ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ರಂಜಾನ್ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ.
Published : March 20, 2026 at 8:11 PM IST
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸೆಹ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಉಪವಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲೀಮ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲೀಮ್ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾದ್ಯವಿದೆ. ಅದುವೇ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ. ಹೌದು, ರಂಜಾನ್ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಹಾಲು - ಬೇಕಾದಷ್ಟು
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕಂಡೆನ್ಸಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ (Condensed Milk) - ಕಾಲು ಕಪ್
- ರೋಸ್ ವಾಟರ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು (ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಜೆಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು - ಒಂದು ಹಿಡಿ
- ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪಿಸ್ತಾ ಪಿಸ್ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಅಂಗೂರಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ - 15 ಪೀಸ್
ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಹಾಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಂಡೆನ್ಸಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ತಯಾರಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ - ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ನಡುವೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ, ಘನೀಕೃತ ಜೆಲ್ಲಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 15 ಅಂಗೂರಿ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ದೂಧ್ ದುಲಾರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
- ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ': ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
- ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
- ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ: ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ
- ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ'