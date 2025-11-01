ETV Bharat / lifestyle

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪುದೀನಾ ರಸಂ: ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ

ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸಂನ ರುಚಿ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಪುದೀನಾ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

RASAM RECIPES PUDINA RASAM PREPARATION PUDINA CHARU RECIPE ಪುದೀನಾ ರಸಂ
ಪುದೀನಾ ರಸಂ (Eenadu)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 1, 2025 at 7:01 AM IST

ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಪಲ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಯಾವುದೇ ವಿವಿಧ ಪಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಸಂ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ನೂತನ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪುದೀನಾ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸಂಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಪುದೀನಾ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪುದೀನಾ ರಸಂಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಒಂದು ಕಟ್ಟು - ಪುದೀನಾ
  • ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
  • ಒಂದು - ಟೊಮೆಟೊ
  • ಎರಡು - ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
  • ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ರಸಂ ಪುಡಿ
  • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ - ಇಂಗು

ಪುದೀನಾ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಪುದೀನಾ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕುದಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತೊಳೆದ ಪುದೀನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಲು ದಪ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ತಯಾರಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ರಸಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಪುದೀನ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಿಶಿನ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್​ಗಳು, ರಸಂ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸೂಪ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಣಸೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿ.

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಸ್ವಲ್ಪ - ಕರಿಬೇವು
  • ಎರಡು - ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಇಂಗು
  • ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ರಸಂನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪುದೀನಾ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

