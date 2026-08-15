ಗಮನಸೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಕೆಂಪು ಬಂಧಾನಿ ಪೇಟ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಜಾಕೆಟ್: ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಿಎಂ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಂಧಾನಿ (ಟೈ-ಡೈ) ಪೇಟ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ತೋಳಿಲ್ಲದ ಜಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಿಂಚಿದರು.
Published : August 15, 2026 at 12:34 PM IST
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ದವಾದ, ಹಿಂಭಾಗದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಂಧಾನಿ (ಟೈ-ಡೈ) ಪೇಟ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ ಹಾಗೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ತೋಳಿಲ್ಲದ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ತ್ರಿವರ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಚೌಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶೈಲಿಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, 2024ರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಹುವರ್ಣದ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಲೆಹೆರಿಯಾ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮೋದಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸರಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೇಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಣ್ಣಗಳು, ಮುದ್ರಣಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಂಧಾನಿ ಪೇಟವು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್: 2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಟವು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಂಪು ಟೈ-ಡೈ ಪೇಟ (ಬಂಧಾನಿ ಸಫಾ) ಉದ್ದವಾದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೆ, ಇದು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಪೇಟವು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೆಲೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಬಿಳಿ ವರ್ಣವು ಇಡೀ ಉಡುಪನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ದೃಶ್ಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಪು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಜಾಕೆಟ್, ಪಾಕೆಟ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ತಿರಂಗಾ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೇಸರಿ (ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ) ತೋಳಿಲ್ಲದ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಬದಲು, ತಟಸ್ಥ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಲುಕ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಚೌಕ, ಇದು ಕಿತ್ತಳೆ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿತು.
ಲೆಹೆರಿಯಾದಿಂದ ಬಂಧಾನಿವರೆಗೆ: 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಲೆಹೆರಿಯಾ ಸಫಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ 2026ರ ಸಫಾ ಕೆಂಪು ಟೈ ಡೈ ಬಂಧನಿ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಉಡುಪು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಎರಡೂ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
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