50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫಿಟ್: ಈ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ನಟಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 31, 2025 at 8:38 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಪ್ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ, ಕೆಂಪು ದುಪಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್ ಧರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದು ನಿಜ.
ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅದ್ಭುತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯ: ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ರಂಚಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋರ್ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪುಷ್-ಅಪ್ಸ್, ಸಿಟ್-ಅಪ್ಸ್: ಪ್ರೀತಿಯವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫಿಟ್, ಟೋನ್ ಆಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುಷ್ ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸೇವಿಸುವ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್: ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವು ಎಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತುರದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
