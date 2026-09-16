ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ: ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯಾವ ಯೋಗಾಸನಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 16, 2026 at 8:24 PM IST
ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವೂ ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ (ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೂರ್ಯ: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಲಯದ (aura) ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದುರ್ಬಲ ನರಮಂಡಲ, ಹೃದಯರೋಗ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಸಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಚಂದ್ರ: ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಹಾಗೂ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಂಗಳ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು, ತೀವ್ರವಾದ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇವೆರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಪದ್ಮಾಸನ, ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ* (ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪೋಸ್), ಮಯೂರಾಸನ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬುಧ: ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೀಡಿತ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಸಮತೋಲಿತ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ, ಭ್ರಾಮರಿ ಹಾಗೂ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗುರು: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ (ಲಿವರ್) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಸಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರ: ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಧನುರಾಸನ, ಹಲಾಸನ, ಮೂಲಬಂಧ ಹಾಗೂ ಜಾನುಶಿರಾಸನಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ತಂಪು' ಗುಣವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅನ್ನ) ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಶನಿ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಸಿಡಿಟಿ (ಆಮ್ಲೀಯತೆ), ಸಂಧಿವಾತ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶುಭ ಶನಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಇತರ ಆಸನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಅಗ್ನಿಸಾರ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ, ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ರಾಹು: ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು, ಐದು ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಬುಧ ಗ್ರಹದಂತೆಯೇ, ರಾಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಠೋರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಹಿತಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕೋಪ, ನಿರರ್ಥಕ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಭ್ರಾಮರಿ, ಉದ್ಗೀಥ(ಓಂಕಾರ) ಹಾಗೂ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇತು: ಕೇತುವು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಶುದ್ಧತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅಗ್ನಿಸಾರ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
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ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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