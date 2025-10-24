ETV Bharat / lifestyle

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್​ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್​ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 24, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಾದರೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ.

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೀಗಿರಲಿ: ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ. ನೀವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್​ (Getty Images)

ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಂಗಬೇಕಾದರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಥಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್​ (Getty Images)

ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿರಲಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್​ (Getty Images)

ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

