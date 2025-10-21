ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ: ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್
Pheni Payasa Recipe: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 21, 2025 at 6:01 AM IST
Pheni Payasa Recipe: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತರಹೇವಾರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಸ್ಟೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೇಣಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪಾಯಸವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸರಳ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫೇಣಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಾಲು - 2 ಕಪ್
- ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ - 1 ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಫೇಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಫೇಣಿ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
