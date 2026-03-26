ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಂಪು ಪಾನೀಯ 'ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್': ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : March 26, 2026 at 5:22 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಹೊಸ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಬಾದಾಮಿ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
- ಕೇಸರಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 6 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಪಿಸ್ತಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮುಂದೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಈ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ದಪ್ಪಗಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೇರಿಸಿ; ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
- ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯುಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾನೀಯ: ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ 'ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
- ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
- ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?