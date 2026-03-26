ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಂಪು ಪಾನೀಯ 'ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್': ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 26, 2026 at 5:22 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಹೊಸ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್​ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್​ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  1. ಬಾದಾಮಿ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  2. ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
  3. ಕೇಸರಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  4. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  5. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  6. ಸಕ್ಕರೆ - 6 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  7. ಪಿಸ್ತಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  8. ಗೋಡಂಬಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಹಾಲು

ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:

  • ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮುಂದೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ಈ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಏಲಕ್ಕಿ
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ದಪ್ಪಗಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್
  • ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೇರಿಸಿ; ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
  • ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯುಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

