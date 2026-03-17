ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ'
ಶ್ಯಾವಿಗೆ, ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸದ ಬದಲು ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿಯಾದ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 17, 2026 at 9:19 PM IST
ಅನೇಕರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದ್ಯ. ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಬುದಾನಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಸದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ನೀವು ಪನೀರ್ ಬಳಸಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ರೆಸಿಪಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಇದರ ರುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪನೀರ್ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಪನೀರ್ - 400 ಗ್ರಾಂ
- ಹಾಲು - 2 ಲೀಟರ್
- ಕೇಸರಿ - 2 ಎಳೆ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - ಒಂದು ಹಿಡಿ
- ಸಕ್ಕರೆ - 1 ಕಪ್
ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಅದು ಕುದಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 400 ಗ್ರಾಂ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಿ.
- ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಪನೀರ್ ತೆಗೆದು ತುರಿಯುವ ಮಣೆ ಬಳಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾದ ಬಳಿಕ, ತುರಿದ ಪನೀರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ, ಕೆಲವು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
- ಬಳಿಕ ನೀವು ಪಾಯಸವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನೀವೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪನೀರ್, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
