ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ'

ಶ್ಯಾವಿಗೆ, ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸದ ಬದಲು ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಟೆಸ್ಟಿಯಾದ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
Published : March 17, 2026 at 9:19 PM IST

ಅನೇಕರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದ್ಯ. ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಬುದಾನಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಸದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ನೀವು ಪನೀರ್ ಬಳಸಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ರೆಸಿಪಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಇದರ ರುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
ಪನೀರ್ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಪನೀರ್ - 400 ಗ್ರಾಂ
  • ಹಾಲು - 2 ಲೀಟರ್
  • ಕೇಸರಿ - 2 ಎಳೆ
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - ಒಂದು ಹಿಡಿ
  • ಸಕ್ಕರೆ - 1 ಕಪ್
PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ.
  • ಅದು ಕುದಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 400 ಗ್ರಾಂ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಿ.
  • ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಪನೀರ್ ತೆಗೆದು ತುರಿಯುವ ಮಣೆ ಬಳಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾದ ಬಳಿಕ, ತುರಿದ ಪನೀರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ, ಕೆಲವು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
  • ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಬಳಿಕ ನೀವು ಪಾಯಸವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನೀವೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪನೀರ್, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
PANEER PAYASA MAKING PAYASA PREPARATION PROCESS PANEER PAYASA ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ
