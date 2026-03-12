ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪನೀರ್​, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಪಾಲಕ್​ನಿಂದ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಪಾಲಕ್​ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಲಕ್​ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಪನೀರ್ ಪೀಸ್​ಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು - 2 ಕಟ್ಟುಗಳು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 6
  • ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಪನೀರ್ (Getty Images)

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಪಾಲಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಬಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಆರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪನೀರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
  • ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಲತ್ತುಗುಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಪಾತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ.
PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಗೋಧಿ (Getty Images)
  • ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
  • ನೀವು ಈ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಲಕ್, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹದು.
PALAK PANEER Chapati MAKING PALAK PANEER Chapati PROCESS PALAK PANEER Chapati ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ (ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
  2. ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ: ಬಾಯಿಗೆ ಸಖತ್​ ಹಿತ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ!
  3. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  4. ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  5. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ': ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ

TAGGED:

PALAK PANEER CHAPATI MAKING
PALAK PANEER CHAPATI PROCESS
PALAK PANEER CHAPATI
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಚಪಾತಿ
PALAK PANEER CHAPATI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.