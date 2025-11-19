ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಧಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 19, 2025 at 8:21 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಧಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಖಾದ್ಯ ರುಚಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಬಳಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಬದಲು, ಬೇಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ತಿನ್ನಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅಳತೆ ಚಮಚದಂತಹ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಎಳ್ಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಕಕಾಲೀನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ:
- ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಜಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಬಾರದು.
- ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ತಾಪಮಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಗೆಯಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
- ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರುವುದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2989358/
- https://www.health.harvard.edu/heart-health/are-eggs-risky-for-heart-health
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/expert-answers/cholesterol/faq-20058468
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.