ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 6, 2026 at 5:57 PM IST
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ನಮಾಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ & ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ: ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ದೇಹವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್: ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದರಿಂದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ನಮಾಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ದೇಹದ ತೂಕದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದೇಹವು ನೀರನ್ನು (ನೀರಿನ ಧಾರಣ) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹವು ಉಬ್ಬಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞೆ ನಮಾಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
