ETV Bharat / lifestyle

ನವದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿವು: ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

NEWLY MARRIED COUPLES TIPS MARRIAGE TIPS FOR COUPLES FIRST YEAR OF MARRIAGE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ನವದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಏಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವನೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಶ್ಯ: ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೀಮಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

NEWLY MARRIED COUPLES TIPS MARRIAGE TIPS FOR COUPLES FIRST YEAR OF MARRIAGE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ನವದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ನವ ದಂಪತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

NEWLY MARRIED COUPLES TIPS MARRIAGE TIPS FOR COUPLES FIRST YEAR OF MARRIAGE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ನವದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಬಲವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲು, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

NEWLY MARRIED COUPLES TIPS MARRIAGE TIPS FOR COUPLES FIRST YEAR OF MARRIAGE ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ನವದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ?: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ
  2. ದಂಪತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
  3. ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ?: ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು!
  4. ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
  5. ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು 'ಭರವಸೆ' ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!

TAGGED:

NEWLY MARRIED COUPLES TIPS
MARRIAGE TIPS FOR COUPLES
FIRST YEAR OF MARRIAGE
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
MARRIAGE ADJUSTMENT TIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.